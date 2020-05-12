ملاهي ليلية ترفع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

2020/05/12 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على خلفية عدوى جماعية في ملاهي ليلية في إيتوان بسيئول.ومن بين الـ27 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة داخلية مع استمرار تأكيد حالات الإصابة الجديدة المرتبطة بالملاهي الليلية في ايتوان.وقالت سلطات الصحة العامة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ 27 حالة حتى

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