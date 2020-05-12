2020/05/12 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يدعو للانضمام ليوم صيام وصلاة الخميس المقبل للابتهال الى الله لدرء وباء كورونا تضامنا مع دعوة لجنة متابعة وثيقة الاخوة البشرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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