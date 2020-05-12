المفوضية الأوروبية توصي برفع تدريجي على الحدود الدولية بسبب كورونا

2020/05/12 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت المفوضية الأوروبية بالتخفيف التدريجي لإجراءات الرقابة المفروضة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا.ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية من مسودة التوصية التي تعتزم المفوضية طرحها غداً الأربعاء القول:” نظراً لأن الموقف الصحي يتحسن تدريجياً، فينبغي تغيير تقييم الموقف إلى حد الوصول إلى حرية تنقل غير مقيدة للأشخاص”.يشار إلى أن وزير الداخلية الألماني […]

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