الغانمي : قضايا المواطنين في مراكز الشرطة تحل بالابتزاز بالمادة و الشرف ولا تحال الى القضاء وكذلك بقية دوائر الداخلية

2020/05/12 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في مؤتمر صحفي عقده في مقر قيادة الشرطة في ديالى منظومة مراكز الشرطة مشيراً الى الفساد الذي ينخرها وحلقضايا المواطنينبالابتزاز بالمادة او بالشرف .قال الغانمي "مركز الشرطة فقد قوسه الاداري والدليل الى الان لم يقيم الامن المجتمعي تقيم صحيح" .



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