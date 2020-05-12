لجنة نيابية تعلن إحالة “ملفات خطيرة” تخص وزارة الصحة الى الادعاء العام 

2020/05/12 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، الثلاثاء، عن إحالة كافة الملفات فيما يخص إخفاقات وشبهات فساد وزارة الصحة السابقة إلى الادعاء العام.وقال العميري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب إحالت كافة ملفات وزارة الصحة بكتب رسمية إلى الادعاء العام”.وأضاف أن “جميع ملفات الفساد التي تصاحب عمل […]

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