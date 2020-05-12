نائبة مشمولة برفع الحصانة: تكميم افواه النواب سابقة خطيرة

2020/05/12 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضحت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت ، الثلاثاء، أسباب رفع الحصانة عنها بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى بذلك، معتبرة تكميم افواه النواب سابقة خطيرة.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إنها “استغربت من ورود اسمها ضمن قائمة النواب لرفع الحصانة عنهم وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشهير”، مبينة أن “عضو مجلس النواب […]

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