الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام

2020/05/12 | 11:44 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الثلاثاء، الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة.
وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الثلاثاء، الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة.
وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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