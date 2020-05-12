الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام

2020/05/12 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الثلاثاء، الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، فيما […]

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