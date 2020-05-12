مفاجأة من العيار الثقيل وراء إصابة مهاجم ريال مدريد

2020/05/12 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فجرت إحدى الصحف الصربية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول السبب الحقيقي وراء إصابة مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، خلال فترة العزل المنزلي.وذكرت صحيفة كورير الصربية، أن “يوفيتش تعرض لكسر في قدمه اليمني إثر سقوطه من جدار بمنزله في بلغراد، وليس وهو يتدرب في مدريد كما أشارت بعض وسائل الإعلام”.وأكدت الصحيفة أن “يوفيتش […]

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