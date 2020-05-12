الحبس 5 سنوات لمتاجر بالمخدرات في ميسان

2020/05/12 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الثلاثاء (12 أيار 2020) حكما بحق مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام.

وذكر المركز الاعلامي مجلس القضاء، في بيان، أن "محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى أصدرت الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة".

وأوضح، أن "المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة"، فيما أكدت أقوال الشهود إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن".

واضاف، أن "المحكمة أصدرت الحكم أعلاه استناداً الى أحكام المادة 28/ سادساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حلصت عليها (بغداد اليوم)، اجمالي المساحات من مزارع الحنطة والشعير التي تعرضت للحراق خلال الايام الماضية.

واظهرت الوثيقة عدد المحافظات التي حدثت فيها الحرائق وكانت بواقع 11 محافظة، تفاوتت فيها نسبة المساح

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (12 أيار 2020) توقعات حالة الطقس لليوم والأيام المقبلة.

واشارت الى أن اليوم الثلاثاء، سيشهد طقساً صحواً في المنطقة الوسطى، وطقساً صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قل

بغداد اليوم – بغداد

أعلن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (12 أيار 2020)، انضمامه لمبادرة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر حول فايروس كورونا.

وكتب الحكيم في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، أن "ازاء جائحة كورونا التي تجتاح العا

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