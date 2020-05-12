بالأرقام.. الحرائق تلتهم قرابة 1000 دونم في 68 حادثة بعموم العراق

2020/05/12 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حلصت عليها (بغداد اليوم)، اجمالي المساحات من مزارع الحنطة والشعير التي تعرضت للحراق خلال الايام الماضية.

واظهرت الوثيقة عدد المحافظات التي حدثت فيها الحرائق وكانت بواقع 11 محافظة، تفاوتت فيها نسبة المساحات المحروقة بين محافظة واخرى.

وبحسب الوثيقة فأن محافظة النجف سجلت اعلى المساحات المحروقة من المزارع، فضلا عن احتراق قرابة 1000 دونم في عموم العراق في 68 حادثة مختلفة.

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الثلاثاء (12 أيار 2020) حكما بحق مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمسة أعوام.

وذكر المركز الاعلامي مجلس القضاء، في بيان، أن "محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأول

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (12 أيار 2020) توقعات حالة الطقس لليوم والأيام المقبلة.

واشارت الى أن اليوم الثلاثاء، سيشهد طقساً صحواً في المنطقة الوسطى، وطقساً صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قل

بغداد اليوم – بغداد

أعلن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (12 أيار 2020)، انضمامه لمبادرة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر حول فايروس كورونا.

وكتب الحكيم في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، أن "ازاء جائحة كورونا التي تجتاح العا

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