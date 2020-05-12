الأنبار: قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة

2020/05/12 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة للموسم الحالي.

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