في غضون 21 يوم.. أرقام مروّعة عن الأراضي الزراعية التي أحترقت في العراق

2020/05/12 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت وثيقة رئمية، إجمالي المساحات من مزارع الحنطة والشعير التي تعرضت للحراق خلال الايام الماضية.وأحصت الوثيقة عدد المحافظات التي حدثت فيها الحرائق وكانت بواقع 11 محافظة، تفاوتت فيها نسبة المساحات المحروقة بين محافظة واخرى.وبحسب الوثيقة فأن محافظة النجف سجلت اعلى المساحات المحروقة من المزارع، فضلا عن احتراق قرابة 1000 دونم […]

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