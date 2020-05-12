هيأة التقاعد الوطنية على رادار البرلمان العراقي.. مطالبات نيابية بإقالة رئيسها الساعدي

2020/05/12 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أزمة رواتب المتقاعدين والتلكؤ الكبير في صرفها، أصبحت هيئة التقاعد الوطنية ورئيسها أحمد الساعدي على بوصلة البرلمان العراقي، حيث طالب النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي للمرة الثانية بإقالة الساعدي وإصلاح هذه الدائرة على يتلائم مع جهود المتقاعدين.الكربولي يغرد وقال الكربولي في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق” إن “دائرة […]

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