سبعة لقاحات لكورونا مرشحة للتطوير

2020/05/12 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصحة العالمية عن وجود سبعة أو ثمانية لقاحات مرشحة “بامتياز” للتطوير من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.قالت في بيان ، ان لدينا أكثر من مائة (لقاح) مرشح، ونحن نركز على المرشحين القلائل الذين لدينا والتي من المرجح أن تحقق نتائج أفضل”، لكنّه لم يحدد أفضل اللقاحات المرشحة للتطوير ضد فيروس كورونا.واضافت أنه […]

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