صحة ذي قار تجري حملة مسح ميداني لمناطق ظهرت فيها إصابة بكورونا

2020/05/12 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأعلنت صحة ذي قار،اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ فريق المسح الميداني التابع لدائرة صحة ذي قار ولليوم الثاني على التوالي حملة تحري ومسح ميداني واسعة لمنطقة حي سومر في الناصرية للكشف عن حالات الإصابات بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة، عبدالحسين الجابري، في بيان، تلقته “العهد نيوز” ان “الفريق الصحي المتخصص بالمسح الميداني […]

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