انطلاق تظاهرة لمحاضري مدارس ديالى للمطالبة بالتعيين

2020/05/12 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى تظاهر العشرات من محاضري ديالى، الثلاثاء، امام مبنى المحافظة للمطالب بتحويلهم الى عقود.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من محاضري مدارس ديالى المجانيين انطلقوا في تظاهرة سلمية امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بتحويلهم الى عقود”.واضاف بدر،ان” مطاليبهم المتظاهرين تم استلامها ورفعها للجهات […]

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