مساع فرنسية للرد على الكيان الصهيوني إذا ضم أجزاء من الضفة الغربية

2020/05/12 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد “إسرائيل”، وفرض رد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يعقد […]

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