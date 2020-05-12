اللواء 26 للحشد يوزع 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة في البصرة

2020/05/12 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 26 للحشد الشعبي، بتوزيع 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة في البصرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “ممثلية اللواء 26 للحشد في البصرة وزعت 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة التي تضررت اعمالها بسبب جائحة كورونا في البصرة”، مبينا ان “السلة الغذائية الواحدة تحتوي 13 مادة غذائية”.

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