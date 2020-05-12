تظاهرة للمحاضرين في البصرة اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم

2020/05/12 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تظاهر العشرات من المحاضرين، امام دار استراحة المحافظ في البصرة.وقال مجموعة من المتظاهرين لـ “العهد نيوز”، ان “التظاهرة للضغط على ادارة المحافظة من اجل تحويلهم لعقود وزارية وصرف مستحقاتهم المالية.

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