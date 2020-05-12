2020/05/12 | 12:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل مقاتلين امنيين واصابة اخر بهجوم لمجموعة "داعشية" على طريق صينية – حديثة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "إطلاق نار مباشر من قبل مجموعة ارهابية داعشية استهدف نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشر على طريق صينية – حديثة".

واضافت ان "ذلك ادى الى مقتل مقاتلين إثنين وإصابة اخر".

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