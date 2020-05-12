الهيمص : مشروع المركز التجاري المتكامل في سوق الثلاثاء يواجه تحديات عدم الاخلاء

2020/05/12 | 12:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المتختص بالشان الاقتصادي ثامر الهيمص،الثلاثاء، ان مشروع المركز التجاري المتكامل في موقع سوق الثلاثاء المركزي يواجه تحديات عدم الاخلاء، رغم جاهزية الجهة المنفذة، حيث تشغل دائرة البطاقة الموحدة جزء بسيط منه يحد من تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الكبير والمعطل منذ خمس سنوات .





ولفت الهيمص الى ان الاجازة الاستثمارية صادرة منذ خمس سنوات، مبينا أن المشروع يضيف لمدينة بغداد رونق جديد، فضلا عن المنافع الاقتصادية التي يوفرها اثناء وبعد التنفيذ، حيث يرفد الموازنة العامة بمبالغ مالية كبيرة شهريا.





واشار الى ان المركز يخصص مساحة كبيرة لعرض المنتج الوطني لمختلف البضائع، كما يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، ويكون واجهة حضارية لمدينة بغداد.





واكد ان وزارة الداخلية يجب ان تكون داعم كبير للمشاريع الاستثمارية ومنها هذا المشروع.

ولفت الى ان المشروع معطل منذ خمس سنوات، كما ان الواقع الاستثماري بأمس الحاجة اهتمام ورعاية ودعم الدولة، حيث يمكن من خلال الاستثمارات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعلها داعم للموازنة الاتحادية، لافتا الى ان تعطيل الاستثمارات امر لا يخدم اقتصاد البلاد.

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