2020/05/12 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لا يخلو أي مسلسل يُعرض في رمضان أو غيره من باقي شهور السنة من أدوار صغيرة إلا أن بعض الشباب أصبحوا نجوم وذلك بعد أن حصلوا على هذه الأدوار الصغيرة وتركوا علامة كبيرة لدى الجمهور.يضم مسلسل أم هارون أحد أبرز مسلسلات رمضان عدد كبير من الشباب بجانب النجمة حياة الفهد، من أبرز الأسماء الممثلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب في مسلسلات رمضان.. أدوار صغيرة وأداء لافت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب في مسلسلات رمضان.. أدوار صغيرة وأداء لافت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).