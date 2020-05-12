روز يهاجم الحكومة البريطانية بسبب استئناف الدوري الإنجليزي

2020/05/12 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انفجر لاعب فريق نيوكاسل، داني روز، غضبًا بعد اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.وقال روز في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “الحكومة تقول أنها تنوي استئناف كرة القدم لرفع معنويات الأمة”.وأضاف: “أنا لا أهتم بمعنويات الأمة، حياة الناس في خطر!”.وواصل: “تبًا لذلك، لا ينبغي الحديث عن […]

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