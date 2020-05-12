الصين تقرر إجراء فحص كورونا لجميع سكان مقاطعة ووهان

2020/05/12 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.في ووهان، تم في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى 16 شخصا من حاملي الأعراض.وجميع هذه الحالات محلية، […]

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