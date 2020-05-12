النزاهة توقف صرف قرض بــ 8 مليارات دينار لمخالفته التعليمات

2020/05/12 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن قيامها بإيقاف صرف قرض بمبلغ(8,000,000,000) مليارات دينار عراقي، لوجود مخالفات بطريقة منحه.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في مكتب تحقيق النجف الأشرف التي انتقلت إلى أحد المصارف الحكومية في المحافظة توصَّلت، بعد قيامها بعمليات التحري، إلى وجود مخالفات للتعليمات في عملية […]

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