ثلاثة أسباب لتناول التمر في رمضان

2020/05/12 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفوق فوائد التمر على حجم حباتها الصغيرة وقد إستحقت نخلة التمر لقب شجرة الحياة بكل جدارة.لماذا نفطر على التمر في رمضان؟ يحتوي التمر على طاقة مركزة إذ تعطي هذه الحبات الصغيرة الجسم الكثير من النشاط بعد نهار طويل من الصيام، 7 حبات حجم وسط من التمر فيها 315 وحدة حرارية أي ما يعادل الطاقة

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