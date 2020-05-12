وزير الخارجية البريطاني يتصل بالكاظمي ويتعهد بالعمل مع حكومته لمواجهة هذه الملفات الثلاثة

2020/05/12 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعهد وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، الثلاثاء (12 ايار 2020)، بالعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة عدة ملفات أبرزها مواجهة داعش.

وقال الوزير عبر صفحته في "تويتر"، "تحدثت إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي هاتفياً، وأكدت له أن المملكة المتحدة شريك ملتزم للعراق".

وأضاف: "اليوم نهنئه ونتعهد بالعمل مع حكومته لمعالجة فيروس كورونا ومواجهة داعش ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وكانت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إعادة تخصيص أموال في موازنة الوزارة للعام الجاري، لمساعدة العراق.

وذكرت تريفيليان في بيان، أن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما يواجه بلدينا مع بقية بلدان العالم خطر فيروس كورونا معا".

وتابعت: "سنواصل دعم الفئات الأكثر ضعفا في البلاد مثل المهجرين وغيرهم من المتضررين بسبب الحروب اذ ان وجود عراق أكثر امنا واستقرارا هو امر يصب في مصلحتنا جميعا".

واشارت ماري تريفيليان، إلى أن "المملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع جائحة كورونا والاستمرار بتلبية احتياجات الضعفاء بما فيهم الاعداد الكبيرة من النازحين الذين يعيشون الان في المخيمات".

وأفادت، "يجري الان إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية البريطانية الى العراق".

وبينت، أنه "سيساعد هذا التمويل الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في دعم الاستجابة الإنسانية الجارية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الغرض دعم المراكز الصحية والفئات الضعيفة النازحة بسبب الصراع وكذلك توفير مبالغ نقدية لسكان المناطق المحررة من داعش حتى يتمكنوا من شراء المواد الأساسية الضرورية المعيشة".

بغداد اليوم- بغداد

تظاهر العشرات من محاضري المدارس في ديالى، الثلاثاء (12 ايار 2020)، للمطالبة بتحويلهم الى عقود وضمان حقوقهم بالتعيينات، فيما بدأ حملة الشهادات العليا اعتصاماً أمام مبنى رئاسة الوزراء في بغداد للمطالبة بالتعيين.

وقال مصدر في حد

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن إعادة تخصيص أموال في موازنة الوزارة للعام الجاري، لمساعدة العراق.

وذكرت تريفيليان في بيان، أن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الوزرا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ’’يونامي’’، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تقديم الممثلة الأممية جينين بلاسخارت إيجاز أمام مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في العراق.

وقالت البعثة في بيان مقتضب حصلت عليه (بغد

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