2020/05/12 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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