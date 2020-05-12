النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف


النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف
2020/05/12 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

النزاهة توقف قرضاً بقيمة 8 مليار دينار في النجف لمخالفته ضوابط الصرف 

 

يتبع.

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