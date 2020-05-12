2020/05/12 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن 3 عمليات شنها عناصر تنظيم داعش، في ديالى، را...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في 3 حوادث منفصلة بديالى.. مقتل 6 أشخاص بينهم امرأة ومنتسبين اثنين في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في 3 حوادث منفصلة بديالى.. مقتل 6 أشخاص بينهم امرأة ومنتسبين اثنين في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).