الخارجية الإيرانية: لا حوار مع بريطانيا وامريكا

2020/05/12 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تتفاوض مع أمريكا لأن لا جدوى من ذلك، ولم تجر أي مفاوضات مع بريطانيا حول دفع تعويضات عن خسائر تكبدتها سفارتها في طهران عام 2012.وقال اليوم تعليقا على بعض الآراء التي تتحدث عن احتمال الحوار مع الولايات المتحدة: “ليس هناك أي حوار جار مع […]

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