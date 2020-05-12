لجنة نيابية تحدد خيارات لمواجهة الضائقة المالية

2020/05/12 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، خيارات عدة لمواجهة الضائقة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط جراء أزمة كورونا.

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