هيئة النزاهة توقف صرف قرض بــ 8 مليارات دينار لمخالفته التعليمات

2020/05/12 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن قيامها بإيقاف صرف قرض بمبلغ(8,000,000,000) مليارات دينار عراقي، لوجود مخالفات بطريقة منحه.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتها في مكتب تحقيق النجف الأشرف التي انتقلت إلى أحد المصارف الحكومية في المحافظة توصَّلت، بعد قيامها بعمليات التحري، إلى وجود مخالفات للتعليمات في عملية صرف قرض

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