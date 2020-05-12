نائب بالاتحاد: لم نسحم مرشح العدل لغاية الان

2020/05/12 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، الثلاثاء، أن التحالف الكردستاني لم يتفق لغاية الان على تسمية خالد شواني لوزارة العدل، مشيرا إلى أن الوزارة حسمت رسميا للاتحاد الوطني الكردستاني.وقال شكور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك اسماء مرشحة لمنصب وزير العدل الا انها قيد الدراسة والبحث”، مبينا أن “التحالف الكردستاني يقترب […]

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