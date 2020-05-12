القشطيني وبدر شاكر السياب.. خالد القشطيني

2020/05/12 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خالد القشطيني أكتب هذه المقالة والألم ما زال ينتابني ويحزّ في نفسي، وأصبح في نفسي واحد من الملامات التي أحملها ضد الحركة اليسارية في العراق مع الأسف.وقد آن لي أن أفرغ شيئاً مما عندي في جعبتي.عدت إلى لندن والتحقت بالقسم العربي من الإذاعة البريطانية في أوائل الستينات.اتصل بي الزميل فؤاد الجميعي، […]

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