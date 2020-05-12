جونسون في مواجهة الإخفاقات أمام “كورونا”.. تيريز رافائيل

2020/05/12 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: تيريز رافائيل نادراً ما تنجح الحكومات في إدخال تغييرات راديكالية على منظومات قائمة، ناهيك عن ابتكار منظومات جديدة تماماً والعمل على تعزيز نتائجها في غضون فترة زمنية قصيرة.ولذلك، بدت الحكومات مرتبكة عندما ضرب وباء فيروس «كورونا» وعصف بالأرواح.ومع هذا، ظهرت نقطة مضيئة نادرة في استجابة المملكة المتحدة الرديئة في مجملها في الإعلان […]

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