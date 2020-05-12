اقليم كوردستان يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المستوردة

2020/05/12 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان فرض زيادة على الرسوم الجمركة على الخضراء والفواكه المستوردة وذلك دعما للمنتج المحلي.

وخاطبت وزارة الزراعة والموارد المائية المديرية العامة للجمارك في كتاب رسمي طالبت فيه بزيادة الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المستوردة من البلدان الاخرى.

والهدف من الطلب هو دعم المحاصيل الزراعية الموسمية التي ينتجها فلاحو و مزارعو اقليم كوردستان لكي يتمكنوا من بيعها باسعار مناسبة في الاسواق المحلية.

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