الفنان حلمي بكر يبكي على الهواء

2020/05/12 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملحن حلمي بكر في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس”، إن طليقته اعتدت عليه وأخذت من ابنته الصغيرة بإرسالها بلطجية إلى بيته، حيث اعتدوا عليه.وعند ذكر موضوع ابنته خلال الحلقة، دخل الموسيقار في نوبة بكاء وأضاف أن طليقته أحضرت بلطجية وضربوه ضربا مبرحا.وتابع: “ابنتي منذ 33 يوما تقول لي..وحشتني […]

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