2020/05/12 | 13:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوعون ومحاضرون في البصرة لم نستلم مستحقاتنا منذ تشرين 2019 ونطالب بالتثبيت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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