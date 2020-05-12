’داعش’ تقتل 5 عسكريين عراقيين و3 مدنيين وتصيب آخرين

2020/05/12 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة عسكريين وثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بهجمات لجماعة "داعش" الارهابية....

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