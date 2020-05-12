كوردستان تتبنى تحركاً في وجه المستورد لدعم منتجها المحلي

2020/05/12 | 13:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط إقليم كوردستان لتنويع مصادره اقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر للدخل - صورة ارشيفية

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