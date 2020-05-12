الزراعة النيابية تحدد ثلاثة أسباب تقف وراء حرائق الحنطة وتحمل هذه الجهة المسؤولية

2020/05/12 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عزت لجنة الزراعة النيابية , الثلاثاء , حرائق حقول محصول الحنطة المتكررة الى ثلاثة أسباب رئيسية، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في حماية هذا المنتوج الأستراتيجي الذي يعتبر المادة الأساسية للشعب.وقال عضو اللجنة النائب عبود وحيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حرائق محصول الحنطة ليست بالجديدة وانما بدأ يتكرر […]

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