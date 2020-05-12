2020/05/12 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، بأن اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي استشهدا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/،ان” اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي استشهدا بانفجار عبوة ناسفة على دورية امنية قرب قرية ميخاس في اطراف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” الدورية كانت تقوم بواجب تمشيط امني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بتفجير قرب خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بتفجير قرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).