مديرية مرور السليمانية: نستقبل معاملات تسجيل السيارات “لأول مرة” الاحد المقبل

2020/05/12 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء انها ستستقبل المعاملات لتسجيل السيارات “لأول مرة” الاحد المقبل.وقالت المديرية في بيان اليوم ان الاشخاص الراغبين بالتسجيل و “لأول مرة” يمكنهم مراجعة المديرية في يوم الاحد المصادف 17 – 5 – 2020.واوضح البيان انه يتعين على المراجعين تسجيل اسمائهم وتقديم طلب مسبق عبر الموقع الرسمي […]

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