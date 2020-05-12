زراعة الأنبار: قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة للموسم الحالي

2020/05/12 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة للموسم الحالي.وقال مدير زراعة الأنبار مثنى السبتي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “محافظة الأنبار باشرت بحصاد محصول الحنطة وتسليمه الى السايلوات”، مؤكداً “افتتاح ثلاثة مراكز تسويقية جديدة توزعت في المحافظة لتسهيل عملية تسليم الحنطة وعدم تكليف الفلاحين والمزارعين في نقل […]

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