النزاهة توقف صرف قرض بـ 8 مليارات دينار وتضبط صهاريج وقود مهربة بمحافظتين

2020/05/12 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن إيقاف صرف قرض بـ 8 مليارات دينار لوجود مخالفات بطريقة منحه، فيما ضبطت صهاريج وقود مهربةٍ ووسيطين في رشوةٍ بنينوى.

دائرة التحقيقات بالهيئة وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق النجف الأشرف التي انتقلت إلى أحد المصارف الحكومية في المحافظة توصَّلت، بعد قيامها بعمليات التحري، إلى وجود مخالفات للتعليمات في عملية صرف قرض خارج الضوابط لإحدى شركات المقاولات العامة"، موضحة أن "قيمة القرض تبلغ (8,000,000,000) مليارات دينار على دفعتين، لكلِّ دفعةٍ (4,000,000,000) مليارات دينار وبفائدة 4%، بمدة إمهال سنة واحدة".

وأضافت أن "القرض يُرَادُ منحه حسب تقدير المشيدات الذي بلغ (400,000) ألف دينار للمتر المربع، وبواقع خمسة وعشرين ألف متر، وإن البناء عبارة عن مادة "الكسبان والبلوك والشيلمان والزجاج"، وهي قيمة ضمان تسديد القرض؛ كون أرض المشروع عائدة لبلدية النجف".

ولفتت الدائرة إلى أن "محضر الكشف لم يُوقَّعْ من قبل مديري المصرف السابقين والخبير المعتمد لدى المصرف، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات المصرفية، كما تُعَدُّ ضعفاً في الضمانات الواجب توفرها؛ حمايةً للمال العام من الهدر والضياع، وعلى إثر ذلك تمَّ إيقاف صرف القرض لوجود معلوماتٍ عن مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام فيه.

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضها على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف الذي قرَّر تدوين أقوال المديرين السابقين للمصرف".

وتمكنت مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من تنفيذ ثلاث عملياتٍ أسفرت عن ضبط صهاريج وقود معدةٍ للتهريب، ووسيطين في رشوةٍ، ومتهمين آخرين في مديريَّة ماء المحافظة.

المديرية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الثلاث، أشارت إلى "ضبطها بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، متهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة؛ لغرض إيصاله إلى أحد المسؤولين (بحسب ادعائهما) لغرض إخلاء سبيل عجلتين تم ضبطهما محملتين بمادة البنزين المعد للتهريب، إذ تم عرضهما على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ صحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة، الذي قرَّر بدوره توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات العراقيِّ".

وتابعت المديرية إن ملاكاتها، وفي عمليةٍ أخرى منفصلةٍ، وبموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، تمكنت من ضبط متهمين آخرين أقدما على جلب كمياتٍ كبيرةٍ من المشتقات النفطيَّة؛ بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، إذ تم ضبط صهريج سعة (36) ألف لتر يحوي مادة البنزين، وثلاثة صهاريج أخرى محملةٍ بمادة زيت الغاز، وتم توقيف المتهمين من قبل القضاء؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة ذاتها.

وافصحت عن تنفيذها عمليَّة ثالثة، بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، في مديريَّة ماء المحافظة أسفرت عن ضبط أحد المعقبين؛ لقيامه بتعقيب معاملات مشاريع منفذةٍ وصكوك، فيما تم ضبط مسؤولة وحدة الصندوق في المديريَّة؛ لاتهمامها بالتعاون معه.

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