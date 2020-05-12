العراق يحرق ملايين الدولارات في الهواء خلال شهرين فقط.. وصل الهدر إلى أفضل أنواع الغاز

2020/05/12 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبقى ملف الغاز العراقي، هو الأكثر غموضًا وضبابية منذ سنوات، حيث في الوقت الذي يحرق الغاز الطبيعي والجاف في الهواء، يستورد يوميا 32 مليون متر مكعب من الغاز من إيران بالإضابة إلى استيراد الكهرباء.العراق يحرق الغاز الجاف ويستورده أيضا !! وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في مقال مقتضب، إنه “منذ عدة […]

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