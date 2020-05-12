إيران تسجل نحو 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/05/12 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (12 أيار 2020)، تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن "عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 110 الاف و767 شخصاً، وعدد حالات الوفاة في إيران بلغ 6733 حالة".

واضاف جهانبور، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 88 الفا و357 شخصا لغاية الان"، مشيراً الى أن "615 الفا و477 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد الإيرانية حتى الان".

بغداد اليوم- متابعة

خلصت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 65 بالمئة من مرضى فيروس كورونا المستجد، تحدثوا عن فقدانهم لحاسة الشم في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المت

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تماثل 29 مصاباً بفيروس كورونا بعد اكتسابهم الشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "29 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107 حالة وفاة، و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الإحصائيات الروسية حول الفيروس، ارتفع عدد حالات الوفاة الى 2116 حالة، وعدد الإصابات الكلي بل

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