الاتحاد الوطني يرسل رسالة ’’امتعاض’’ إلى نيجيرفان بارزاني من تفرد مسرور

2020/05/12 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (12 أيار 2020) أن الاتحاد الوطني الكردستاني، أرسل رسالة إلى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يبدي فيها امتعاضه الشديد، من تصرفات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "اثناء زيارة رئيس الاقليم، نيجيرفان بارزاني، إلى مدينة السليمانية، وصلت له رسالة بأن الاتحاد الوطني، مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات، مع الحزب الديمقراطي، وإنهاء التوتر والتصعيد، الحاصل بين الحزبين، بشرط تعديل نهج رئيس الحكومة".

وبدأت التوترات، بين الحزبين، نتيجة تقدم قوة من البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتمركزها بمنطقة زيني ورتي، في حين طلب الاتحاد الوطني بسحب هذه القوة، لأن هذه المنطقة تخضع لنفوذ الاتحاد الوطني، أو ما تُعرف بالحدود الخضراء، تجدد التوتر لاحقا بفعل التصريحات من الجانبين.

وأضاف المصدر أن "الاتحاد يرى بأن مسرور بارزاني يستحوذ على القرار الأمني والاقتصادي للإقليم، ويهمش دور وزراء الاتحاد الوطني، في حين ان اتفاقية تشكيل الحكومة قامت على الشراكة بين الحزبين".

وبين أن "الاتحاد الوطني طالب تعديل نهج بارزاني، والشراكة في إدارة ملف النفط والثروات الطبيعية، وكشف الملفات بهذا الخصوص، كشروط لجلوس الاتحاد الوطني على طاولة المفاوضات مجددا، بالإضافة إلى عدم إرسال أي قوة عسكرية لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني".

ويوم أمس الإثنين (11 أيار 2020) زار رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، رئيس الجمهورية، برهم صالح، في مدينة السليمانية، وأكدا ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار.

بغداد اليوم- كردستان

استبعد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الثلاثاء (12 أيار 2020)، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها البلاد، متوقعاً بقاء الحكومة الجديد حتى نهاية الدورة البرلمانية.

وقال كو

بغداد اليوم- ديالى

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وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "أبلغ الكاظمي خلال لقاء يوم أمس

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أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، بدء التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن التميمي قوله، إن "بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتي

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