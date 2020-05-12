نائب يتحدث عن سببين قد يحولان دون الانتخابات المبكرة.. أولهما رفض أحزاب ’’خاسرة’’ لإجرائها

2020/05/12 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

استبعد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الثلاثاء (12 أيار 2020)، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها البلاد، متوقعاً بقاء الحكومة الجديد حتى نهاية الدورة البرلمانية.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "بعض القوى السياسية التي خسرت شعبيتها في الشارع العراقي لا تريد أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة خوفًا على مقاعدها التي ستخسرها"، مؤكداً أن "الاحزاب السياسية فشلت منذ 17 عاماً في توفير الخدمات للمواطنين".

وأضاف، أن "الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ربما ستستمر في عملها حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية".

وأشار كوجر، الى ان "هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل اجراء الانتخابات المبكرة منها الازمة الاقتصادية وخشية بعض الكتل السياسية".

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، قال الثلاثاء (12 أيار 2020)، إن لجنته تنتظر إعادة الدوام في البرلمان لاستكمال اجراءات قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الغزي في تصريح صحفي، إن لجنته "تنتظر إعادة الدوام في مجلس النواب لاستكمال اجراءات قانون انتخابات مجلس النواب والمتعلقة بالدوائر المتعددة والمصادقة عليها من قبل هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

وأضاف، أن "إجابات من وزارة التخطيط وصلت إلى اللجنة القانونية النيابية بشأن القانون وان اللجنة بدأت بدراسة كل المشاكل الموجودة في قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا ان "هناك اقتراحات ستناقشها القانونية النيابية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي ستكون إما على مستوى الاقضية والنواحي، او تكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة وهذا يعتمد على المراكز الانتخابية المسجلة في مفوضية الانتخابات".

وأشار الغزي، إلى ان لجنته "ستناقش كل هذه المقترحات في اجتماعها المرتقب حال استئناف الدوام في مجلس النواب وستبت في نظام الدوائر المتعددة وهل سيكون على مستوى القضاء أم على مستوى النائب لكل نائب دائرة انتخابية".

وبشأن كوتا النساء، أوضح الغزي ان "هناك طريقة مقترحة لاحتساب كوتا النساء من خلال ان تكون لكل ثلاث دوائر انتخابية تكون فيها كوتا للنساء"، مضيفا أنه "في حال اعتمدنا لكل نائب دائرة انتخابية سوف لا نحتاج إلى احصائية سكانية اما إذا تم اعتماد الاقضية والنواحي سنعتمد على احصائية العام 2010".

وكان مجلس النواب قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الماضي، الا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (12 أيار 2020) أن الاتحاد الوطني الكردستاني، أرسل رسالة إلى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يبدي فيها امتعاضه الشديد، من تصرفات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه &

بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، تفاصيل لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، بشأن الوضع الأمني في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "أبلغ الكاظمي خلال لقاء يوم أمس

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، بدء التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن التميمي قوله، إن "بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتي

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