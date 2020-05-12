فيروسات غريبة وخطيرة خارج الأرض

2020/05/12 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء عن أن هناك تحذيرات جديدة من انتقال فيروسات غريبة من المريخ الى الأرض

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